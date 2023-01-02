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Продовольча безпека попри війну: у “МХП-Громаді” розповіли, як вдалось об’єднати приватний бізнес, державу та громади

Продовольча безпека попри війну: у “МХП-Громаді” розповіли, як вдалось об’єднати приватний бізнес, державу та громади

Київ • УНН

 • 557977 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії пріоритетною метою української влади стало збереження продовольчої безпеки. Для цього бізнес та місцеві громади об’єднувалися, щоб долати як локальні виклики, так і уникнути голоду в країні й світі. Про це розповіла директорка благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай, пише УНН.

Деталі

За її словами, після повномасштабного вторгнення росії в Україну громади стикнулися з низкою викликів: втрати бізнесу через окупацію територій; переїзд людей до безпечніших територій, що поставило перед громадами завдання забезпечити усім необхідним ВПО; проблеми з логістикою через зруйновану або заблоковану інфраструктуру; недоступність коштів з місцевих бюджетів, адже першочергово гроші виділялися на потреби армії.

Подолати ці труднощі допомогла тісна співпраця між урядом, громадами та бізнесом, розповіла Волочай.

Цитата

“Уряд, бізнес і місцеві громади об’єдналися, щоб взяти кризу під контроль та розв'язати нагальні проблеми якнайшвидше. Спільна робота дала свої плоди — уже в березні на базі Держпродспоживслужби був створений онлайн-сервіс Національна платформа продовольчої безпеки. Там є багато корисних функцій, зокрема можна знайти партерів, клієнтів чи поділитися інформацією про потреби. Також створювалися програми, які в кооперації з благодійними фондами розробили проєкти і конкурси для малого бізнесу і громад.

Взаємодія між громадами, владою та бізнесом — це основа відновлення країни в майбутньому”, - зазначила директорка “МХП-Громаді”.

Як приклад вона навела кілька ініціатив Фонду: конкурс “Роби своє”, у межах якого малим підприємцям роздали грантів на понад 6 млн грн; роздача фермерам насіння та примноження гуманітарної допомоги від західних партнерів, освітні проєкти щодо забезпечення продовольчої безпеки.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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