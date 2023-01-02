Продовольственная безопасность несмотря на войну: в "МХП-Громаде" рассказали, как удалось объединить частный бизнес, государство и громады

Детали

По ее словам, после полномасштабного вторжения рф в Украину громады столкнулись с рядом вызовов: потери бизнеса из-за оккупации территорий; переезд людей на более безопасные территории, что поставило перед громадами задачу обеспечить всем необходимым ВПЛ; проблемы с логистикой из-за разрушенной или заблокированной инфраструктуры; недоступность средств из местных бюджетов, ведь в первую очередь деньги выделялись на нужды армии.

Преодолеть эти трудности помогло тесное сотрудничество между правительством, громадами и бизнесом, рассказала Волочай.

Цитата

“Правительство, бизнес и местные громады объединились, чтобы взять кризис под контроль и решить срочные проблемы как можно быстрее. Совместная работа дала свои плоды — уже в марте на базе Госпродпотребслужбы был создан онлайн-сервис Национальной платформы продовольственной безопасности. Там много полезных функций, в частности можно найти партеров, клиентов или поделиться информацией о потребностях. Также создавались программы, разработавшие в кооперации с благотворительными фондами проекты и конкурсы для малого бизнеса и громад.

Взаимодействие между громадами, властью и бизнесом — это основа восстановления страны в будущем”, – отметила директор “МХП-Громаде”.

В качестве примера она привела несколько инициатив Фонда: конкурс “Делай свое”, в рамках которого малым предпринимателям раздали грантов более чем на 6 млн грн; раздача фермерам семян и приумножение гуманитарной помощи от западных партнеров, образовательные проекты по обеспечению продовольственной безопасности.

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.