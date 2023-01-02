Продовольственная безопасность несмотря на войну: в "МХП-Громаде" рассказали, как удалось объединить частный бизнес, государство и громады

ukru
14:16 • 25723 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 51711 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 74123 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 63496 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108127 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134405 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122578 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135940 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117403 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131688 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 126685 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 101915 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 123096 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 120568 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102436 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 218607 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 249223 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 188298 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 194048 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 229601 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 31678 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102436 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114605 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122524 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137883 просмотра
Актуальное
Продовольственная безопасность несмотря на войну: в "МХП-Громаде" рассказали, как удалось объединить частный бизнес, государство и громады

Продовольственная безопасность несмотря на войну: в "МХП-Громаде" рассказали, как удалось объединить частный бизнес, государство и громады

Киев • УНН

 • 557976 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф приоритетной целью украинской власти стало сохранение продовольственной безопасности. Для этого бизнес и местные громады объединялись, чтобы преодолевать как локальные вызовы, так и избежать голода в стране и мире. Об этом рассказала директор благотворительного фонда “МХП-Громаде” Татьяна Волочай, пишет УНН.

Детали

По ее словам, после полномасштабного вторжения рф в Украину громады столкнулись с рядом вызовов: потери бизнеса из-за оккупации территорий; переезд людей на более безопасные территории, что поставило перед громадами задачу обеспечить всем необходимым ВПЛ; проблемы с логистикой из-за разрушенной или заблокированной инфраструктуры; недоступность средств из местных бюджетов, ведь в первую очередь деньги выделялись на нужды армии.

Преодолеть эти трудности помогло тесное сотрудничество между правительством, громадами и бизнесом, рассказала Волочай.

Цитата

“Правительство, бизнес и местные громады объединились, чтобы взять кризис под контроль и решить срочные проблемы как можно быстрее. Совместная работа дала свои плоды — уже в марте на базе Госпродпотребслужбы был создан онлайн-сервис Национальной платформы продовольственной безопасности. Там много полезных функций, в частности можно найти партеров, клиентов или поделиться информацией о потребностях. Также создавались программы, разработавшие в кооперации с благотворительными фондами проекты и конкурсы для малого бизнеса и громад.

Взаимодействие между громадами, властью и бизнесом — это основа восстановления страны в будущем”, – отметила директор “МХП-Громаде”.

В качестве примера она привела несколько инициатив Фонда: конкурс “Делай свое”, в рамках которого малым предпринимателям раздали грантов более чем на 6 млн грн; раздача фермерам семян и приумножение гуманитарной помощи от западных партнеров, образовательные проекты по обеспечению продовольственной безопасности.

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы