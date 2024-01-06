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Врятували життя сотням українських захисників на лінії фронту: у СБУ розповіли про унікальний підрозділ бойових медиків

Київ • УНН

 • 37170 перегляди

Бойові медики Служби безпеки України, показані у фільмі "Бойові медики. Смерть зачекає", рятують незліченну кількість життів на передовій.

У Центрі спеціальних операцій "А" Служби безпеки України працює унікальний підрозділ бойових медиків. Вони врятували життя сотням українських захисників на лінії фронту. І саме про їхню титанічну боротьбу зі смертю йдеться в фільмі "Бойові медики. Смерть зачекає", передає УНН.

"Це справжні спецпризначенці. Вони виконують свої завдання у безпосередній близькості до лінії зіткнення. За 10-15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання і повертають з того світу наших побратимів. Це — лікарі від Бога", — зазначає у фільмі Голова СБУ Василь Малюк.

Ви дізнаєтесь історії бійців, які після поранень мали майже нульові шанси, але вижили саме завдяки бойовим медикам ЦСО "А" СБУ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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