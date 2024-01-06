Спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта: в СБУ рассказали об уникальном подразделении боевых медиков

В Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины работает уникальное подразделение боевых медиков. Они спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта. И именно об их титанической борьбе со смертью говорится в фильме "Боевые медики. Смерть подождет", передает УНН.

"Это настоящие спецназовцы. Они выполняют свои задачи в непосредственной близости к линии соприкосновения. За 10-15 километров от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших собратьев. Это - врачи от Бога", - отмечает в фильме Председатель СБУ Василий Малюк.

Вы узнаете истории бойцов, которые после ранений имели почти нулевые шансы, но выжили именно благодаря боевым медикам ЦСО "А" СБУ.