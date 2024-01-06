Спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта: в СБУ рассказали об уникальном подразделении боевых медиков
Киев • УНН
Боевые медики Службы безопасности Украины, показанные в фильме "Боевые медики. Смерть подождет", спасают бесчисленное количество жизней на передовой.
В Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины работает уникальное подразделение боевых медиков. Они спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта. И именно об их титанической борьбе со смертью говорится в фильме "Боевые медики. Смерть подождет", передает УНН.
"Это настоящие спецназовцы. Они выполняют свои задачи в непосредственной близости к линии соприкосновения. За 10-15 километров от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших собратьев. Это - врачи от Бога", - отмечает в фильме Председатель СБУ Василий Малюк.
Вы узнаете истории бойцов, которые после ранений имели почти нулевые шансы, но выжили именно благодаря боевым медикам ЦСО "А" СБУ.
Спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта: в СБУ рассказали об уникальном подразделении боевых медиков
Боевые медики Службы безопасности Украины, показанные в фильме "Боевые медики. Смерть подождет", спасают бесчисленное количество жизней на передовой.
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