Вранці у Києві утворилися затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на 8:10 середи, 25 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Повітрофлотському, Перемоги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Героїв Сталінграда.
Також рух був ускладнений на вулицях Назарівській, Жилянській, Народного Ополчення, Вадима Гетьмана, Щусєва, Олени Теліги, Богатирській, Костьольній, Межигірській, Іллінській, Констянтинівській.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Миколи Бажана, Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Соборності, вулицях Миколи Грінченка, Короленківській, Оноре де Бальзака, Братиславській.
На Північному та Південному мостах рух був частково ускладнений. Затори утворилися на Дарницькому мосту. На мостах Метро і Патона можна було проїхати вільно.
Доповнення
На Київщині сьогодні вночі повсюди, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.