Вранці рашисти обстріляли Сумщину з мінометів: 14 "прильотів"

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"Із самого ранку, з 6 години, росіяни почали обстріл з міномету території Білопільської громади, 10 прильотів. Вже о 8 годині з міномету відкрили вогонь (4 приходи) по Краснопільській громаді. Попередньо – без втрат та руйнувань", – написав Живицький.

Нагадаємо

18 серпня російські військові сім разів обстріляли території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад Сумської області.