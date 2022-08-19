Вранці рашисти обстріляли Сумщину з мінометів: 14 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські військові обстріляли з мінометів Білопільську та Краснопільську громади Сумської області – зафіксовано 14 "прильотів". Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Із самого ранку, з 6 години, росіяни почали обстріл з міномету території Білопільської громади, 10 прильотів. Вже о 8 годині з міномету відкрили вогонь (4 приходи) по Краснопільській громаді. Попередньо – без втрат та руйнувань", – написав Живицький.
Нагадаємо
18 серпня російські військові сім разів обстріляли території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад Сумської області.