Утром рашисты обстреляли Сумскую область из минометов: 14 "прилетов"

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"С самого утра, с 6 часов, россияне начали обстрел из миномета территории Белопольской громады, 10 прилетов. Уже в 8 часов из миномета открыли огонь (4 прихода) по Краснопольской громаде. Предварительно – без потерь и разрушений", – написал Живицкий.

Напомним

18 августа российские военные семь раз обстреляли территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской громад Сумской области.