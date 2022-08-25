Вранці рашисти обстріляли з артилерії Сумщину: 16 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Великописарівську громаду Сумщини – зафіксували 16 "прильотів". Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади. 16 прильотів зі ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань", – написав Живицький.
Нагадаємо
24 російські війська обстріляли три громади Сумської області: Есманську, Зноб-Новгородську та Білопільську.