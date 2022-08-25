Вранці рашисти обстріляли з артилерії Сумщину: 16 "прильотів"

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"Ніч на 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади. 16 прильотів зі ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань", – написав Живицький.

Нагадаємо

24 російські війська обстріляли три громади Сумської області: Есманську, Зноб-Новгородську та Білопільську.