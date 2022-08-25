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Утром рашисты обстреляли из артиллерии Сумскую область: 16 "прилетов"

Киев • УНН

 • 87512 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня утром российские войска обстреляли из ствольной артиллерии Великописаревскую громаду Сумской области – зафиксировали 16 "прилетов". Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Утром рашисты обстреляли из артиллерии Сумскую область: 16 "прилетов"

Цитата

"Ночь на 25 августа прошла спокойно. Утро, после 7 часов, началось с артобстрела Великописаревской громады. 16 "прилетов" из ствольной артиллерии. Без жертв и разрушений", – написал Живицкий.

Напомним

24 российские войска обстреляли три громады Сумской области: Эсманскую, Зноб-Новгородскую и Белопольскую.

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