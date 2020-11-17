ВР зобов’язала уряд за тиждень попереджати про введення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили проект постанови про зобов’язання уряду не пізніше 7 календарних днів інформувати населення про запровадження заборон. Відповідне рішення підтримали 303 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №4320 передбачає, що уряд не пізніше ніж за 7 календарних днів повинен:
- проінформувати населення про запровадження заборон;
- проінформувати про програми, що будуть запроваджені для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку;
- внести до Верховної Ради України проект закону щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що бізнес, на який негативно впливає карантин “вихідного дня”, отримуватиме підтримку і уряд має готові рецепти такої допомоги.