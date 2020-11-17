ВР зобов’язала уряд за тиждень попереджати про введення карантину

Проект постанови №4320 передбачає, що уряд не пізніше ніж за 7 календарних днів повинен:

- проінформувати населення про запровадження заборон;

- проінформувати про програми, що будуть запроваджені для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку;

- внести до Верховної Ради України проект закону щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що бізнес, на який негативно впливає карантин “вихідного дня”, отримуватиме підтримку і уряд має готові рецепти такої допомоги.