ВР обязала правительство за неделю предупреждать о введении карантина

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39858 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 62159 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 97902 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116404 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93853 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100196 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103276 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101698 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии приняли проект постановления об обязательствах правительства не позднее 7 календарных дней информировать население о введении запретов. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №4320 предусматривает, что правительство не позднее чем за 7 календарных дней должно:

- проинформировать население о введении запретов;

- проинформировать о программах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности относительно организации перевозок работников к месту работы и обратно;

- внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что бизнес, на который негативно влияет карантин "выходного дня", будет получать поддержку и правительство имеет готовые рецепты такой помощи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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