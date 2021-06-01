ВР змінила закон про автодороги

Деталі

Так, обговорення законопроекту в парламенті не проводилось. Документ спрямований на усунення технічних недоліків. Як стверджують автори, проект закону розроблено з метою узгодження положень Закону України “Про автомобільні дороги” із змінами, внесеними до законодавства України.

Так, передбачається внесення змін до Закону України “Про автомобільні дороги” для приведення його положень у відповідність із положеннями законів України “Про концесію”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування” та “Про місцеві державні адміністрації”.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.