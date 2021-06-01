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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ВР змінила закон про автодороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок прийняла в цілому проект закону № 3109 про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги". Рішення підтримало 319 нардепів, передає кореспондент УНН.

ВР змінила закон про автодороги

Деталі

Так, обговорення законопроекту в парламенті не проводилось. Документ спрямований на усунення технічних недоліків. Як стверджують автори, проект закону розроблено з метою узгодження положень Закону України “Про автомобільні дороги” із змінами, внесеними до законодавства України.

Так, передбачається внесення змін до Закону України “Про автомобільні дороги” для приведення його положень у відповідність із положеннями законів України “Про концесію”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування” та “Про місцеві державні адміністрації”.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.

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