ВР изменила закон о автодорогах

Детали

Так, обсуждение законопроекта в парламенте не проводилось. Документ направлен на устранение технических недостатков. Как утверждают авторы, проект закона разработан с целью согласования положений Закона Украины “Об автомобильных дорогах” с изменениями, внесенными согласно законодательству Украины.

Так, предусматривается внесение изменений в Закон Украины “Об автомобильных дорогах” для приведения его положений в соответствие с положениями законов Украины “О концессии”, “О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования” и “О местных государственных администрациях”.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.