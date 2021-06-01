ВР изменила закон о автодорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла в целом проект закона № 3109 о внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах". Решение поддержало 319 нардепов, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, обсуждение законопроекта в парламенте не проводилось. Документ направлен на устранение технических недостатков. Как утверждают авторы, проект закона разработан с целью согласования положений Закона Украины “Об автомобильных дорогах” с изменениями, внесенными согласно законодательству Украины.
Так, предусматривается внесение изменений в Закон Украины “Об автомобильных дорогах” для приведения его положений в соответствие с положениями законов Украины “О концессии”, “О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования” и “О местных государственных администрациях”.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.