ВР змінила правила фінансового забезпечення нардепів

Цитата

«Постановою 7561 внесли зміни до постанови ВР про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України щодо визначення розміру посадового окладу народного депутата, який тимчасово не входить до складу будь-якого комітету, на рівні окладу члена комітету (у розмірі 10 прожиткових мінімумів) та доповнення новим пунктом, що кошти, передбачені Законом України від 9.07.2022 № 2385-ІХ (змінами до Бюджету-2022 - ред.), можуть спрямовуватися на фінансове забезпечення діяльності народних депутатів», - повідомив Фролов у Telegram.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про статус народного депутата України у частині оплати праці нардепів, у тому числі щодо надбавок.