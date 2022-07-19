ВР изменила правила финансового обеспечения нардепов

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«Постановлением 7561 внесли изменения в постановление ВР о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины по определению размера должностного оклада народного депутата, временно не входящего в состав любого комитета, на уровне оклада члена комитета (в размере 10 прожиточных минимумов), и дополнение новым пунктом, что средства, предусмотренные Законом Украины от 9.07.2022 № 2385-ІХ (изменениями в Бюджет-2022 - ред.), могут направляться на финансовое обеспечение деятельности народных депутатов», - сообщил Фролов в Telegram.

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Верховная Рада приняла изменения в закон о статусе народного депутата Украины в части оплаты труда нардепов, в том числе по надбавкам.