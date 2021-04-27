ВР збільшила видатки Держбюджету, щоб виплатити зарплати працівникам апаратів судів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок підтримала у першому читанні проект закону № 5304 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами. Рішення підтримав 271 народний депутат, передає УНН.
Деталі
Відповідно до пояснювальної записки, законопроект пропонує внести зміни до додатків № 3 та 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" в частині збільшення видатків за КПКВК 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" на 600 000,0 тис. грн шляхом їх зменшення за КПКВК 3401120 "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".
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"Метою прийняття даного акту є забезпечення конституційних прав працівників апарату місцевих та апеляційних судів на оплату праці, шляхом приведення обсягу видатків на виплату заробітної плати працівникам судів у відповідність до мінімального рівня видатків на виплату заробітних плат для зазначених працівників з урахуванням обов’язкових мінімальних виплат встановлених Законом України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43), а також часткового забезпечення поточних витрат", - пояснюють народні депутати.
Що було раніше
На минулому позачерговому засіданні Рада ухвалила в цілому законопроект щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким пропонується перенаправити 6,87 млрд грн на відновлення роботи міністерства.