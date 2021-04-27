ВР збільшила видатки Держбюджету, щоб виплатити зарплати працівникам апаратів судів

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроект пропонує внести зміни до додатків № 3 та 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" в частині збільшення видатків за КПКВК 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" на 600 000,0 тис. грн шляхом їх зменшення за КПКВК 3401120 "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

Цитата:

"Метою прийняття даного акту є забезпечення конституційних прав працівників апарату місцевих та апеляційних судів на оплату праці, шляхом приведення обсягу видатків на виплату заробітної плати працівникам судів у відповідність до мінімального рівня видатків на виплату заробітних плат для зазначених працівників з урахуванням обов’язкових мінімальних виплат встановлених Законом України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43), а також часткового забезпечення поточних витрат", - пояснюють народні депутати.

Що було раніше

На минулому позачерговому засіданні Рада ухвалила в цілому законопроект щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким пропонується перенаправити 6,87 млрд грн на відновлення роботи міністерства.



