ВР увеличила расходы Госбюджета, чтобы выплатить зарплаты работникам аппаратов судов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5304 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами. Решение поддержал 271 народный депутат, передает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает внести изменения в приложения № 3 и 7 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" в части увеличения расходов по КПКРК 0501020 "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений правосудия" на 600 000,0 тыс. грн путем их уменьшения по КПКРК 3401120 "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Цитата:

"Целью принятия данного акта является обеспечение конституционных прав работников аппарата местных и апелляционных судов на оплату труда, путем приведения объема расходов на выплату заработной платы работникам судов в соответствие с минимальным уровнем расходов на выплату заработных плат для указанных работников с учетом обязательных минимальных выплат, установленных законом Украины "О государственной службе" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2016 год, № 4, ст. 43), а также частичного обеспечения текущих расходов", - объясняют народные депутаты.

Что было раньше

На прошлом внеочередном заседании Рада приняла в целом законопроект по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, которым предлагается перенаправить 6,87 млрд грн на восстановление работы министерства.

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