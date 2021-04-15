Мінагрополітики отримає майже 7 млрд фінансування з Держбюджету

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 5197-2 щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким пропонується перенаправити 6,87 млрд грн на відновлення роботи міністерства. Відповідне рішення підтримало 275 народних депутатів, передає УНН.

Деталі

Так, автори законопроекту метою зазначеної ініціативи вказують визначення обсягу фінансування з Державного бюджету України у 2021 році видатків на реалізацію своїх функцій Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Фінансування діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2021 рік для Мінекономіки та Міндовкілля. На Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонується направити 6 860 280,4 тис. грн.

При цьому зменшуються видатки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на 6 435 714,4 тис. грн.

Що було раніше

17 грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила постанову про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

На початку поточного року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України має завершитися до 1 лютого 2021 року.

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