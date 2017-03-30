ВР запропонували дозволяти жінкам робити аборт лише у виняткових випадках

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Жінки повинні переривати вагітність лише у випадку, якщо вагітність несе пряму загрозу життю жінки, загрожує патологічними пологами, або якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді України, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Зокрема в парламенті зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання вагітності (абортів)” (6239), який передбачає, що дозвіл на штучне переривання вагітності надається “лише у випадках та за наявності обставин, встановлених законодавством (якщо вагітність несе пряму загрозу життю вагітної жінки; є медичні показання щодо патології плоду, несумісної з життям дитини після народження; зачаття дитини в результаті зґвалтування)”.

“Вказані обставини обов’язково мають засвідчуватися комісією відповідних експертів. Також передбачається, що жінці, якій дозволена операція штучного переривання вагітності (аборт), в обов’язковому порядку безкоштовно надаватиметься вся повнота інформації про наслідки такої операції та стадію ембріоногенезу”, — зазначається в пояснювальній записці.
Автори законопроекту мотивують необхідність прийняття такого законопроекту тим що “наразі близько одного мільйона подружніх пар в Україні є безплідними. З них майже 90% — у зв’язку з безплідністю жінки. Основною ж причиною жіночої неплідності є аборт (у 80%)”.

При цьому “законодавством небагатьох країн світу аборти заборонені (4 з 193 країн)”.

“У 119 країнах переривання вагітності допускається тільки при загрозі життю або здоров’ю матері. 70 країн дають право жінці самостійно зробити вибір і вирішити, чи готова вона подарувати життя новій людині. До таких країн відноситься й Україна: стаття 50 Основ законодавства України про охорону здоров’я дозволяє провести операцію штучного переривання вагітності за бажанням жінки в термін не більше 12 тижнів", — вказується в документі.

Нагадаємо, польський Сейм відхилив законопроект, який передбачав практично повну заборону абортів у країні.

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