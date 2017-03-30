ВР предложили разрешать женщинам делать аборт только в исключительных случаях

В частности, в парламенте зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов)” (6239), который предусматривает, что разрешение на искусственное прерывание беременности предоставляется “только в случаях и при наличии обстоятельств, установленных законодательством (если беременность несет прямую угрозу жизни беременной женщины; есть медицинские показания к патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения зачатия ребенка в результате изнасилования)”.

“Указанные обстоятельства обязательно должны удостоверяться комиссией соответствующих экспертов. Также предполагается, что женщине, которой разрешена операция искусственного прерывания беременности (аборт), в обязательном порядке бесплатно должна предоставляться вся полнота информации о последствиях такой операции и стадии ембрионогенезу”, — отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта мотивируют необходимость принятия такого законопроекта тем, что “в настоящее время около одного миллиона супружеских пар в Украине являются бесплодными. Из них почти 90% — в связи с бесплодием женщины. Основной же причиной женского бесплодия является аборт (в 80%)”.

При этом “законодательством немногих стран мира аборты запрещены (4 из 193 стран)”.

“В 119 странах прерывание беременности допускается только при угрозе жизни или здоровью матери. 70 стран дают право женщине самостоятельно сделать выбор и решить, готова ли она подарить жизнь новому человеку. К таким странам относится и Украина: статья 50 Основ законодательства Украины о здравоохранении позволяет провести операцию искусственного прерывания беременности по желанию женщины в срок не более 12 недель”, — указывается в документе.

Напомним, польский Сейм отклонил законопроект, который предусматривал практически полный запрет абортов в стране.