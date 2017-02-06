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ВР закликали ухвалити закон для швидшого завершення справи проти В.Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прийняття Верховною Радою законопроекту щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження дасть можливість завершити в найкоротші строки кримінальну справу проти екс-президента Віктора Януковича і спільників. Про це сказала заступник голови фракції БПП Ірина Луценко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

ВР закликали ухвалити закон для швидшого завершення справи проти В.Януковича

"На сьогоднішній день Генеральною прокуратурою і Антикорупційним бюро завершується розгляд і доводяться вже до суду злочини Януковича... і всієї братії, яка втекла з України… Є велике і серйозне прохання включити до порядку денного і розглянути на цьому тижні 5610 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження). Це дасть можливість удосконалити цю процедуру і завершити в найкоротші терміни цю кримінальну справу, аби особи, яких я називала, понесли законну відповідальність", – зауважила вона.

Нагадаємо, 30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про завершення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

 

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