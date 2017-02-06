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ВР призвали принять закон для быстрого завершения дела против В.Януковича

Киев • УНН

 • 4239 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Принятие Верховной Радой законопроекта по совершенствованию механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства позволит завершить в кратчайшие сроки уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича и сообщников. Об этом сказала заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

ВР призвали принять закон для быстрого завершения дела против В.Януковича

"На сегодняшний день Генеральной прокуратурой и Антикоррупционным бюро завершается рассмотрение и доводятся уже в суд преступления В.Януковича ... и всей братии, которая сбежала из Украины ... Есть большая и серьезная просьба включить в повестку дня и рассмотреть на этой неделе 5610 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс  Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства). Это даст возможность усовершенствовать эту процедуру и завершить в кратчайшие сроки это уголовное дело, чтобы лица, которых я называла, понесли законную ответственность ", - отметила она.

Напомним, 30 января Главной военной прокуратурой ГПУ сообщено защите экс-президента Виктора Януковича о завершении специального досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене .

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене .

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

 

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