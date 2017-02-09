ВР включила до складу комісії з відбору кандидата у члени НАЗК адвоката О.Марцеляка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада включила голову Антикорупційного комітету Асоціації українських правників Олега Марцеляка до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції. Парламентарі підтримали відповідний проект постанови, передає кореспондент УНН.
Постановою передбачається за поданням комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції включити до складу вказаної комісії Марцеляка Олега Володимировича – голову Антикорупційного комітету Асоціації українських правників.
Як повідомляв УНН, уряд ухвалив план заходів щодо формування Громадської ради при НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК виявило порушення порядку фінансування 12 партій.