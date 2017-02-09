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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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ВР включила в состав комиссии по отбору кандидата в члены НАПК адвоката О.Марцеляка

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховная Рада включила главу Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов Олега Марцеляка в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.

ВР включила в состав комиссии по отбору кандидата в члены НАПК адвоката О.Марцеляка

Постановлением предусматривается по представлению комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции включить в состав указанной комиссии Марцеляка Олега Владимировича - главу Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов.

Как сообщал УНН, правительство приняло план мероприятий по формированию Общественного совета при НАПК.

Напомним, НАПК выявило нарушения порядка финансирования 12 партий.

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