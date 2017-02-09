ВР включила в состав комиссии по отбору кандидата в члены НАПК адвоката О.Марцеляка

Постановлением предусматривается по представлению комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции включить в состав указанной комиссии Марцеляка Олега Владимировича - главу Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов.

Как сообщал УНН, правительство приняло план мероприятий по формированию Общественного совета при НАПК.

Напомним, НАПК выявило нарушения порядка финансирования 12 партий.