ВР включила в состав комиссии по отбору кандидата в члены НАПК адвоката О.Марцеляка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховная Рада включила главу Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов Олега Марцеляка в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.
Постановлением предусматривается по представлению комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции включить в состав указанной комиссии Марцеляка Олега Владимировича - главу Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов.
Как сообщал УНН, правительство приняло план мероприятий по формированию Общественного совета при НАПК.
Напомним, НАПК выявило нарушения порядка финансирования 12 партий.