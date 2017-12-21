ВР включила до порядку денного розгляд скандального питання аграріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного законопроект № 7403, який скасовує прийняті 7 грудня зміни до Податкового кодексу України, передає УНН.
За відповідне рішення проголосували 232 народних депутата. Метою законопроекту є захист прав та законних інтересів сільськогосподарських виробників, які експортують олійні культури (сою, ріпак, соняшник), а також недопущення порушення Україною своїх міжнародних зобов’язань перед Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі.
Нагадаємо, 7 грудня разом із змінами до Податкового кодексу депутати прийняли скандальну правку № 180, яка скасовує відшкодування ПДВ виробникам сої, ріпаку та соняшника.
Депутати аграрного комітету ВРУ переконують, що вона була прийнята “підкилимно”, з порушенням регламенту.
За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.
При цьому збиток аграріїв, за попередніми даним, становитиме 12 млрд грн. На знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї компанії, аграрії перекривали у декількох регіонах України.
Вчора аграрії виходили на страйк.
Стурбований був і Президент країни.
Для того, щоб виправити ситуацію, депутати зареєстрували законопроект № 7403, який ВР сьогодні включила до порядку денного.