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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР включила в повестку дня рассмотрение скандального вопроса аграриев

Киев • УНН

 • 10954 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект № 7403, который отменяет принятые 7 декабря изменения в Налоговый кодекс Украины, передает УНН.

ВР включила в повестку дня рассмотрение скандального вопроса аграриев

За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата. Целью законопроекта является защита прав и законных интересов сельскохозяйственных производителей, экспортирующих масличные культуры (сою, рапс, подсолнечник), а также недопущения нарушения Украиной своих международных обязательств перед Европейским Союзом и Всемирной торговой организацией.

Напомним, 7 декабря вместе с изменениями в Налоговый кодекс депутаты приняли скандальную поправку № 180, отменяющую возмещения НДС производителям сои, рапса и подсолнечника.

Депутаты аграрного комитета ВРУ утверждают, что она была принята "подковёрно", с нарушением регламента.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.

При этом ущерб аграриев, по предварительным данным, составит 12 млрд грн. На знак протеста против кулуарного лоббизма интересов одной компании, аграрии перекрывали в нескольких регионах Украины.

Вчера аграрии выходили на забастовку.

Обеспокоенный был и Президент страны.

Для того, чтобы исправить ситуацию, депутаты зарегистрировали законопроект № 7403, который ВР сегодня включила в повестку дня.

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