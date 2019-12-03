Рада вирішила сьогодні працювати до вичерпання порядку денного

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі проголосували про продовження засідання Верховної Ради України до моменту, коли буде повністю вичерпано порядок денний. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України, передає УНН.

"Пропозиція голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо продовження сьогоднішнього пленарного засідання до того, як ми повністю вичерпаємо порядок денний сьогоднішнього засідання. Прошу підтримати та проголосувати", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.

Раніше УНН повідомляв, що ВРУ 3 грудня розгляне у першому читанні проект закону щодо недоторканності нардепів.

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