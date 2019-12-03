Рада решила сегодня работать до исчерпания повестки дня

"Предложение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о продлении сегодняшнего пленарного заседания до того, как мы полностью исчерпаем повестку дня сегодняшнего заседания. Прошу поддержать и проголосовать", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.

Ранее УНН сообщал, что ВРУ 3 декабря рассмотрит в первом чтении проект закона о неприкосновенности нардепов.