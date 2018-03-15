ВР виключила Савченко зі складу комітету з нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата Надію Савченко. За відповідне рішення народні депутати віддали 261 голос, передає кореспондент УНН.
Як зазначив у своєму виступі доповідач з цього питання нардеп Андрій Тетерук, діяльність Н.Савченко "не сприяє захисту нацбезпеки та оборони".
Комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу у січні минулого року.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що планує внести подання на затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки. Після цього, на 13 і 15 березня СБУ викликала її на допит. Н.Савченко заявила, що перебуває у Страсбурзі на сесії ПАРЕ. Напередодні вона повернулася до України.
Н.Савченко прийшла на допит до СБУ 15 березня.