ВР исключила Савченко из состава комитета по нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежды Савченко. За соответствующее решение народные депутаты отдали 261 голос, передает корреспондент УНН.
Как отметил в своем выступлении докладчик по этому вопросу нардеп Андрей Тетерук, деятельность Н.Савченко "не способствует защите нацбезопасности и обороны".
Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава в январе прошлого года.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует внести представление на задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. После этого, на 13 и 15 марта СБУ вызвала ее на допрос. Н.Савченко заявила, что находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ. Накануне она вернулась в Украину.
Н.Савченко пришла на допрос в СБУ 15 марта.