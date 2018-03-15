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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47472 просмотра

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ВР исключила Савченко из состава комитета по нацбезопасности

ВР исключила Савченко из состава комитета по нацбезопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежды Савченко. За соответствующее решение народные депутаты отдали 261 голос, передает корреспондент УНН.

Как отметил в своем выступлении докладчик по этому вопросу нардеп Андрей Тетерук, деятельность Н.Савченко "не способствует защите нацбезопасности и обороны".

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава в январе прошлого года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует внести представление на задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. После этого, на 13 и 15 марта СБУ вызвала ее на допрос. Н.Савченко заявила, что находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ. Накануне она вернулась в Украину.

Н.Савченко пришла на допрос в СБУ 15 марта.

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