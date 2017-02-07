ВР відправила на доопрацювання законопроект про оцінку впливу на довкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроект стосовно оцінки впливу на довкілля. Відповідне рішення підтримали 243 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пропозиціях Президента, ухвалення законопроекту матиме негативний вплив на діяльність бізнесу через додаткові видатки та втрату часу.
Законопроектом пропонувалося встановити перелік видів діяльності, який вимагатиме обов'язкової експертизи оцінки впливу на довкілля. Крім цього органам контролю надавалося право зупиняти діяльність бізнесу без рішення суду.
Раніше Президент ветував закон про оцінку впливу на довкілля.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про оцінку впливу на довкілля 4 жовтня.