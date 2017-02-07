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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР отправила на доработку законопроект об оценке воздействия на окружающую среду

Киев • УНН

 • 6411 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект об оценке воздействия на окружающую среду. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата, передает корреспондент УНН.

ВР отправила на доработку законопроект об оценке воздействия на окружающую среду

Как отмечается в предложениях Президента, принятие законопроекта будет иметь негативное влияние на деятельность бизнеса через дополнительные расходы и потерю времени.

Законопроектом предлагалось установить перечень видов деятельности, который потребует обязательной экспертизы оценки воздействия на окружающую среду. Кроме этого органам контроля предоставлялось право останавливать деятельность бизнеса без решения суда.

Ранее Президент ветировал закон об оценке воздействия на окружающую среду .

Напомним, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду 4 октября.

Украинские Национальные Новости

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