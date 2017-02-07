ВР отправила на доработку законопроект об оценке воздействия на окружающую среду

Как отмечается в предложениях Президента, принятие законопроекта будет иметь негативное влияние на деятельность бизнеса через дополнительные расходы и потерю времени.

Законопроектом предлагалось установить перечень видов деятельности, который потребует обязательной экспертизы оценки воздействия на окружающую среду. Кроме этого органам контроля предоставлялось право останавливать деятельность бизнеса без решения суда.

Ранее Президент ветировал закон об оценке воздействия на окружающую среду .

Напомним, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду 4 октября.