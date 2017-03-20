ВР у вівторок планує розглянути питання про призначення членів Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада у вівторок о 16:00 планує розглянути питання про призначення членів Рахункової палати. Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.
За його словами, на поточному тижні також серед іншого планується розглянути низку питань паливно-енергетичного комплексу та транспорту та низку питань промислової політики.
Крім цього парламентарі, зокрема, мають намір розглянути закон про житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, цього тижня парламент може розглянути зміну складу ЦВК.