ВР во вторник планирует рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада во вторник в 16:00 планирует рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.
По его словам, на текущей неделе также среди прочего планируется рассмотреть ряд вопросов топливно-энергетического комплекса и транспорта и ряд вопросов промышленной политики.
Кроме этого парламентарии, в частности, намерены рассмотреть закон про жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, на этой неделе парламент может рассмотреть изменение состава ЦИК.