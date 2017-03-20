ВР во вторник планирует рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты

По его словам, на текущей неделе также среди прочего планируется рассмотреть ряд вопросов топливно-энергетического комплекса и транспорта и ряд вопросов промышленной политики.

Кроме этого парламентарии, в частности, намерены рассмотреть закон про жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, на этой неделе парламент может рассмотреть изменение состава ЦИК.