ВР у середу спробує збільшити термін безплатного тимчасового проживання переселенців

Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, про співпрацю в галузі оборони між Україною та Індонезією та щодо уникнення подвійного оподаткування між Україною та Люксембургом.