ВР у середу спробує збільшити термін безплатного тимчасового проживання переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект про збільшення терміну безплатного тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та низку інших питань, що стосуються вимушених переселенців. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, про співпрацю в галузі оборони між Україною та Індонезією та щодо уникнення подвійного оподаткування між Україною та Люксембургом.