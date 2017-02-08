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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 48609 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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ВР у середу спробує збільшити термін безплатного тимчасового проживання переселенців

Київ • УНН

 • 11668 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект про збільшення терміну безплатного тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та низку інших питань, що стосуються вимушених переселенців. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

ВР у середу спробує збільшити термін безплатного тимчасового проживання переселенців

Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, про співпрацю в галузі оборони між Україною та Індонезією та щодо уникнення подвійного оподаткування між Україною та Люксембургом.

Українські Національні Новини

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