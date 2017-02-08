ВР в среду попытается увеличить срок бесплатного временного проживания переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект об увеличении срока бесплатного проживания внутреннеперемещенных лиц и ряд других вопросов, касающихся вынужденных переселенцев. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также, среди прочего парламентарии планируют ратифицировать Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции, о сотрудничестве в области обороны между Украиной и Индонезией и об избежании двойного налогообложения между Украиной и Люксембургом.