ВР в среду попытается увеличить срок бесплатного временного проживания переселенцев

Также, среди прочего парламентарии планируют ратифицировать Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции, о сотрудничестве в области обороны между Украиной и Индонезией и об избежании двойного налогообложения между Украиной и Люксембургом.