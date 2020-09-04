ВР сьогодні візьметься за зміни порядку допуску слідчих у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Парламентарі на сьогоднішньому засіданні планують розглянути низку питань, зокрема, президентський законопроект щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Також парламентарі планують розглянути законопроект щодо окремих питань захисту викривачів, щодо європейських принципів модернізації промисловості. Окрім того, планують встановити адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог депутата міської ради.
Окрім того, у порядку денному запланований розгляд двох проектів постанов щодо скасування рішення ВР про ухвалення законопроекту щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирних будинків.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести зміни до законодавства щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.