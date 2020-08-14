Зеленський пропонує ВР змінити порядок допуску слідчих і прокурорів у районі забезпечення нацбезпеки на Донбасі

Так, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях зареєстрований 13 серпня.

Також текст законопроекту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Нагадаємо, комітет з нацбезпеки вирішив створити робочу групу після атаки на Донбасі.