Зеленський пропонує ВР змінити порядок допуску слідчих і прокурорів у районі забезпечення нацбезпеки на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести зміни до закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на законопроект №3984 який зареєстрований у Раді.
Так, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях зареєстрований 13 серпня.
Також текст законопроекту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.
Нагадаємо, комітет з нацбезпеки вирішив створити робочу групу після атаки на Донбасі.