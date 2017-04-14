ВР сьогодні традиційно послухає урядовців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів) та визначитися стосовно змін до окремих законів України щодо запобігання корупції.
Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів у різному.
Нагадаємо, Рада не підтримала внесення змін до "закону Савченко".