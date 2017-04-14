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ВР сегодня традиционно послушает чиновников

ВР сегодня традиционно послушает чиновников

Киев • УНН

 • 12113 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений) и определиться относительно изменений в отдельные законы Украины относительно предотвращения коррупции.

Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями депутатов в разном.

Напомним, Рада не поддержала внесение изменений в "закон Савченко".

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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