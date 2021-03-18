ВР сьогодні продовжить розгляд земельних законопроектів з тисячами правок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Верховна Рада України у четвер, 18 березня, продовжить розгляд законопроектів № 2194 і № 2195, які пов’язані із земельною реформою. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Деталі
Так, проект закону № 2194 має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.
Проект закону № 2195, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.
У середу народні депутати дві з половиною години розглядали правки до проекту закону № 2194, дійшовши до 346-ї правки. Всього до проекту закону подано понад 3 тисячі правок.
Якщо Рада все ж встигне дійти до інших питань, на порядку денному стоїть низка законопроектів - такі ж, як і напередодні.
Доповнення
У фракції “Слуга народу” не виключають, що для прискорення розгляду земельних законів може бути призначено додаткове засідання парламенту.