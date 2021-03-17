Рада осилила вже понад 300 правок до законопроекту про ринок землі

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада протягом усього пленарного засідання у середу розглядала правки до проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, розгляд законопроекту до другого читання почався о 10:30 і завершився о 14:00. Народні депутати дійшли до 346-ї правки.

Зазначимо, всього до зазначеного законопроекту для підготовки його до другого читання та повторного другого читання надійшло 3128 пропозицій та поправок. Комітет з питань аграрної та земельної політики запропонував врахувати 748 пропозицій.

Про що законопроект

Як стверджують автори, законопроект має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

Проектом закону пропонується, зокрема:

—ередати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.
— Встановити на законодавчому рівні чіткий механізм порядку встановлення і фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, у тому числі об’єднаних.
— Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.
— Відмовитися від існування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, із передбаченням існування натомість центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.
— Надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель:

• обласним державним адміністраціям (які в перспективі, після завершення реформи децентралізації, будуть трансформовані у префектури),
• виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

— Скасувати інститути державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель.

Законопроект пропонує також скасувати погодження з урядом продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам.

Пропонується виключити із Земельного кодексу норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Додамо

У партії “Слуга народу” не виключають, що для прискорення розгляду земельних законів може бути призначено додаткове засідання парламенту.

Що було раніше

Раніше сьогодні у секторі фракції “Голос” у залі Верховної Ради в одного з народних депутатів загорівся пульт для голосування.

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