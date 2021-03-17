Не витримав тисяч поправок: у залі ВР загорівся пульт для голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У секторі фракції “Голос” у залі Верховної Ради в одного з народних депутатів загорівся пульт для голосування. Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про перерву в засіданні, передає УНН.
Цитата:
“Оголошується перерва на п’ятнадцять хвилин”, - сказав Разумков.
Деталі
Про те, що загорівся пульт, повідомила низка нардепів. На оприлюднених ними фото і відео можна побачити, як від приладу йде дим.
"Загорівся пульт. Ось що правки роблять", - прокоментував голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Додамо, парламент якраз розглядає земельний законопроект, до якого подали 3 тисячі поправок. Напередодні за 2,5 години нардепи встигли розглянути лише близько 160 поправок до нього.
На одній з оприлюднених світлин видно, що пульт для голосування після інциденту розібрали на місці нардепки від “Голосу” Лесі Василенко.
Що було раніше
Верховна Рада України сьогодні продовжила розгляд законопроектів № 2194 і № 2195, які пов’язані із земельною реформою. До оголошення перерви, нардепи розглядали правки до проекту закону № 2194, дійшовши до 309-ї правки. Всього до проекту закону подано понад 3 тисячі правок.
Доповнення
На початку березня у Верховній Раді України почала працювати система сенсорної кнопки. Новий механізм було запроваджено для уникнення кнопкодавства серед нардепів.