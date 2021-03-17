Рада заблокована: “слуги” не виключають проведення позачергового засідання

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“Ми не бачимо якогось сенсу в цій роботі правка за правкою, бо це ж не про суть, а про форму поговорити. Всі ж розуміють, що закон буде проголосований, голоси під нього є. Це трапиться у березні, чи в квітні, тут немає великої різниці. Звичайно, Рада таким чином заблокована, жоден інший законопроект не може потрапити у порядок денний, крім проведення позачергових засідань ВР”, - зазначила Кравчук.

Відповідаючи на уточнююче питання, вона заявила: “не виключаю, що може відбутись позачергове”.

“Для цього потрібно зібрати порядок денний і 150 підписів народних депутатів. Я думаю, ми ще сьогодні будемо обговорювати, як діяти далі в умовах цієї облоги поправками”, - додала нардеп.

Деталі

Кравчук припустила, що у разі проведення позачергового засідання важливим для розгляду є законопроект, який розблоковує приватизацію велику, у другому читанні.

Важливими з її слів, є певні постанови до дат, також законодавство щодо проведення аукціонів для купівлі “бебі-боксів”.

Що було раніше

Верховна Рада України сьогодні продовжила розгляд законопроектів № 2194 і № 2195, які пов’язані із земельною реформою. Станом на 13:55, нардепи розглядали правки до проекту закону № 2194, дійшовши до 341-ї правки. Всього до проекту закону подано понад 3 тисячі правок.