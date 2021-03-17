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Рада заблокирована: "слуги" не исключают проведения внеочередного заседания

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада сейчас заблокирована рассмотрением поправок к законопроектам о рынке земли № 2194 и № 2195 до мая - не исключено, что понадобится внеочередное заседание. Об этом в кулуарах журналистам заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы не видим какого-то смысла в этой работе правка за правкой, ведь это не о сути, а о форме поговорить. Все же понимают, что закон будет проголосован, голоса под него есть. Это случится в марте или в апреле, здесь нет большой разницы. Конечно, Рада таким образом заблокирована, ни один другой законопроект не может попасть в повестку дня, кроме проведения внеочередных заседаний ВР", - отметила Кравчук.

Отвечая на уточняющий вопрос, она заявила: "Не исключаю, что может состояться внеочередное".

"Для этого нужно собрать повестку дня и 150 подписей народных депутатов. Я думаю, мы еще сегодня будем обсуждать, как действовать дальше в условиях этой осады поправками", - добавила нардеп.

Детали

Кравчук предположила, что в случае проведения внеочередного заседания важным для рассмотрения является законопроект, который разблокирует приватизацию большую, во втором чтении.

Важными по ее словам, являются определенные постановления к датам, также законодательство о проведении аукционов для покупки "бэби-боксов".

Что было раньше

Верховная Рада Украины сегодня продолжила рассмотрение законопроектов № 2194 и № 2195, связанных с земельной реформой. По состоянию на 13:55, нардепы рассматривали поправки к проекту закона № 2194, дойдя до 341-й поправки. Всего в проект закона подано более 3 тысячи поправок.

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