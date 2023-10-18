ВР сьогодні переходить до розгляду Бюджету-2024, до 20 листопада буде фінальне голосування - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада сьогодні перейде до розгляду проекту Державного бюджету на 2024 рік, до 20 листопада буде фінальне голосування, повідомив у середу народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Сьогодні парламент переходить до розгляду проекту Бюджету на 2024 рік з висновком та пропозиціями народних депутатів (перше читання)", - написав Железняк у Telegram.
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Нардеп зауважив, що це - "умовно перше читання Бюджету, де буде потрібно і розглядати правки (а їх десь 1600+) та голосування 226+ голосів депутатів за основу та в цілому по висновкам комітету".
"Далі їх доопрацьовують у Кабміні і до 20 листопада буде останнє голосування", - вказав Железняк.
З його слів, сьогодні буде розгляд 1600+ правок. "Потім голосування першого читання у залі по регламенту має відбутися до 20 жовтня. Скоріш за все, уже завтра", - зазначив нардеп.
Нагадаємо
Як повідомили у Мінфіні, Бюджет-2024 підготували з припущенням тривалості війни з нинішньою інтенсивністю весь 2024 рік.