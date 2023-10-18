ВР сегодня переходит к рассмотрению Бюджета-2024, до 20 ноября будет финальное голосование - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада сегодня перейдет к рассмотрению проекта Государственного бюджета на 2024 год, до 20 ноября будет финальное голосование, сообщил в среду народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.
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"Сегодня парламент переходит к рассмотрению проекта Бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов (первое чтение)", - написал Железняк в Telegram.
Детали
Нардеп отметил, что это - "условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки (а их где-то 1600+) и голосование 226+ голосов депутатов за основу и в целом по выводам комитета".
"Далее их дорабатывают в Кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование", - указал Железняк.
По его словам, сегодня будет рассмотрение 1600+ правок. "Затем голосование первого чтения в зале по регламенту должно состояться до 20 октября. Скорее всего, уже завтра", - отметил нардеп.
Напомним
Как сообщили в Минфине, Бюджет-2024 подготовили с предположением продолжительности войны с нынешней интенсивностью весь 2024 год.