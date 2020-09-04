ВР розблокувала підписання законопроекту щодо електропостачання для освітлення у багатоповерхівках
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Верховна Рада України не підтримала проекти постанов №2098-П та №2098-П1 про скасування рішення ВРУ про ухвалення змін до закону "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, передає кореспондент УНН.
Так, проектами постанов пропонувалося скасувати рішення ВР від 1 вересня про ухвалення в другому читанні і в цілому як ЗУ законопроекту про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень ЗУ "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2098 про внесення змін до законодавства щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.
Законопроект має на меті визначення на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку та освітлення дворів, східців і номерних знаків, здійснюється постачальником універсальних послуг за цінами, визначеними для населення.
Так, зміни до законодавства передбачають, що електрична енергія, яка купується споживачами у постачальника універсальних послуг для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку та витрачається на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії населенню.