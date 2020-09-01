ВР визначила правила подачі електроенергії для освітлення у багатоповерхівках
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2098 про внесення змін до законодавства щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті визначення на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку та освітлення дворів, східців і номерних знаків, здійснюється постачальником універсальних послуг за цінами, визначеними для населення.
Так, зміни до законодавства передбачають, що електрична енергія, яка купується споживачами у постачальника універсальних послуг для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку та витрачається на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії населенню.
Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу законопроект №2098 стосовно внесення змін до законодавства щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.