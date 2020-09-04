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ВР разблокировала подписание законопроекта об электроснабжении для освещения в многоэтажках

Киев • УНН

 • 19373 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала проекты постановлений №2098-П и №2098-П1 об отмене решения ВРУ о принятии изменений в закон "О рынке электрической энергии" по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного дома, передает корреспондент УНН.

ВР разблокировала подписание законопроекта об электроснабжении для освещения в многоэтажках

Так, проектами постановлений предлагалось отменить решение ВР от 1 сентября о принятии во втором чтении и в целом как ЗУ законопроекта о внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Закона Украины "О рынке электрической энергии" по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2098 о внесении изменений в законодательство по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Законопроект имеет целью определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения.

Так, изменения в законодательство предусматривают, что электрическая энергия, которая приобретается потребителями у поставщика универсальных услуг для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и расходуется на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, оплачивается по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии населению.

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